«Задрали цену»: Челябинская область хочет отказаться от бактерицидных облучателей из Китая

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:21:33+03:00

Производить бактерицидные облучатели можно и в Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмены из Поднебесной подняли ценник в четыре раза

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Предприниматели из Челябинска пожаловались в УФАС на фантастический рост цен у китайских производителей. Если до пандемии они продавали бактерцидные облучатели по 4-4,5 тысячи за штуку, то теперь по 16-17 тысяч. А покупать их приходится, так как правила безопасности при ковид сделали облучатели обязательными в некоторых сферах.

— Информация о повышении цен направлена в Центральный аппарат ФАС России. Эксперты изучат цены производителей и продавцов облучателей на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, — сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Также Челябинское УФАС России обратилось к губернатору области Алексею Текслеру с просьбой поддержать местных производителей медицинского оборудования, которые могли бы сами выпускать облучатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU