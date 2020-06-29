В Челябинской области осудили мать, которая душила, била и морила голодом своих детей
В Троицке перед судом предстала 35-летняя местная жительница, обвиняемая в жестком обращении с родными детьми.
— Установлено, что женщина уклонялась от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей 11 и 14 лет, допуская к ним жестокое обращение, лишая питания и полноценного ухода, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Более того, нерадивая мать била несовершенолетних всем, что попадалось ей под руку, даже пыталась задушить.
— В период с марта по сентябрь 2019 года осужденная систематически причиняла детям побои, нанося удары ремнем, руками, крапивой, кабелем питания от телевизора, сдавливала шею руками, — добавили в прокуратуре Челябинской области.
Подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначили 3 года и месяц условно, с испытательным срокам на три года.
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ИСТОЧНИК KP.RU