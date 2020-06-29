2020-06-29T13:56:17+03:00
Общество

«Еще в пятницу смеялась на работе»: в Челябинске умерла известный журналист телевидения

В выходной день Ирине Коробейниковой резко стало плохо
Антон МАКЕЕВ
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Ирина Коробейникова была очень позитивным, жизнерадостным человекомИрина Коробейникова была очень позитивным, жизнерадостным человекомФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Челябинске ушла из жизни журналист, шеф-редактор ГТРК «Южный Урал» Ирина Коробейникова. По словам коллег, еще в пятницу она была на работе радостная и веселая. В воскресенье Ирине стало плохо, она начала задыхаться. Скорая прибыла быстро, когда врачи поняли, что теряют ее, вызвали реанимацию. К приезду спецбригады она уже умерла.

— Не хватает слов, чтобы выразить то горе, что пришло в нашу семью. Кажется какой-то нелепой, чудовищной ошибкой сообщение о том, что Ирочки больше нет. К сожалению, это правда. Ее сердце перестало биться... Спи спокойно, наша любимая. Земля будет тебе пухом, — написал на своей страничке в Facebook ее супруг Александр Трусов.

Ирине Коробейниковой было 48 лет. По словам близких, проблемы с дыханием были у нее и ранее. Она также жаловалась на боли в груди — возможно, возникли проблемы с сердцем. Причину смерти должно показать вскрытие.

Многие ее коллеги признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся.

— Ушла прекрасная красивая улыбающаяся женщина, Ирина Коробейникова, — мать, жена, друг, журналист, человек, — написал экс-директор ГТРК «Южный Урал» Петр Васильев.

— Сначала думала, что это чей-то жестокий, грязный фейк! Не могу до сих пор прийти в себя! Пытаюсь взять себя в руки, пока не получается! Мозг не может принять такую информацию! Я люблю Иринку как замечательного, солнечного человечка! — пишет режиссер ГТРК «Южный Урал» Наталья Булатова.

За несколько дней до смерти Ирина Коробейникова поделилась фотографиями с прогулки по лесу

За несколько дней до смерти Ирина Коробейникова поделилась фотографиями с прогулки по лесу

— Действительно, не укладывается в голове. Еще 26 июня выложила в сети жизнеутверждающие фото, а сегодня такая новость... грустная, — написал бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Прощание с Ириной Коробейниковой состоится в среду, 1 июля, в 11:00 на Коммунаров, 13.

Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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