2020-06-29T13:36:22+03:00
Происшествия

Медика из Челябинска, попавшего под колеса сотрудницы ФСБ, отключили от ИВЛ

Илья Онянов все еще в коме, но дышит самостоятельно
Ирина ГОЛЛАЙ
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В то утро Илья Онянов шел на работу.В то утро Илья Онянов шел на работу.
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Челябинец Илья Онянов, попавший под колеса сотрудницы ФСБ, медленно, но идет на поправку. На днях пациента, который находится в «больнице скорой помощи», отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

— Илью сняли с аппарата ИВЛ. Сейчас он в коме, но дышит самостоятельно через трахеостому. Состояние Ильи все еще очень тяжелое. Сейчас у него развилась пневмония. Это «стандартное» осложнение у таких тяжелых неподвижных больных. Но организм борется, — рассказали КП-Челябинск коллеги медика.

Напомним, сотрудник скорой помощи ОКБ № 3 Илья Онянов попал под машину 22 мая, когда переходил улицу по пешеходному переходу. С черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей черепа и костей таза пострадавшего увезли в реанимацию.

После проверки обстоятельств аварии в ГИБДД все материалы по делу передали в 308-й военный следственный отдел СУ СК России — дама на иномарке оказалась сотрудницей областного УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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