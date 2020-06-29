2020-06-29T13:51:04+03:00
Происшествия

Искали заброшенные шахты: в Челябинской области потерялись четыре туристки из Тюмени

На помощь им пришли спасатели
Валентина ВАГАНОВА
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Туристки хотели посмотреть заброшенные шахты в поселке Слюдорудник. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской областиТуристки хотели посмотреть заброшенные шахты в поселке Слюдорудник. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
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В поселке Слюдорудник, который находится под Кыштымом и привлекает туристов своими заброшенными штольнями, в воскресенье, 28 июня, потерялись гостьи из Тюмени. Три женщины и 16-летняя девушка шли на смотровую площадку, сбились с тропы. Погода резко ухудшилась, интернет перестал ловить. Поплутав по лесу, туристки решили вызвать спасателей.

— Дежурная смена обнаружила туристок в трех километрах от их автомобиля. Спасатели транспортировали женщин до их места базирования, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели напоминают, отправляясь в поход, позвоните по телефонам 112 или 101, назовите основные точки маршрута, протяженность, численность группы, время и место выхода, предположительное время возвращения. Если что-то произойдет, спасатели смогут быстро отыскать вас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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