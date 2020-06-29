В Челябинской области рецидивист, находящийся в розыске, устроил дебош в магазине

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:30:11+03:00

Так молодой человек «помог» в поимке самого себя

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26-летний житель Магнитогорска был объявлен в федеральный розыск, но это не помешало ему устроить дебош в магазине. Теперь он точно не уйдет от наказания. В ночь на 28 июня мужчина заявился пьяным в магазин, матерился и лез в драку. После безуспешных попыток утихомирить покупателя, продавец вызвала сотрудников вневедомственной охраны.

— При проверке по базам данных сотрудники Росгвардии выяснили, что ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина уже несколько дней находится в федеральном розыске за ГУФСИН России по Челябинской области. Ранее он был осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, но уклонялся от ареста, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Статья 112 УК РФ, по которой был ранее осужден мужчина, предусматривает лишение свободы. Вероятно, мужчину отправили в колонию-поселение, но он не прибыл туда в назначенный день. Теперь его могут наказать еще и за выходку в магазине. Рецидивиста передали полицейским для дальнейших разбирательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU