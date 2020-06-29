«Ждите, к вам приедут»: супруга челябинца, отправленного на карантин, осталась без анализа на коронавирус

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:09:35+03:00

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Жительница Челябинска столкнулась с тем, что не может сдать тест на коронавирус, при этом ее муж находится на карантине. По словам женщины, она несколько раз обращалась в Роспотребнадзор, однако к ней никто не приезжает. Горожанка вынуждена сидеть на самоизоляции, а вместе с ней все коллеги, которые не могут выйти на работу пока не будет точного анализа.

– У коллеги моего мужа нашли коронавирус, поэтому взяли анализы и у него, а затем посадили на карантин. Поскольку я контактирую с ним ежедневно, я захотела тоже провериться и обратилась в Роспотребнадзор, – рассказала Екатерина. – Я оставила там несколько заявок, но ко мне так и не приехали. Мне дали номер телефона, по которому можно обратиться, чтобы решить проблему, однако там все время «занято», такое чувство, что телефон не работает вовсе.

Екатерина сообщила об этом на работу. Руководство компании приняло решение перевести сотрудников на дистанционный формат, чтобы в случае подтверждения коронавируса не допустить распространения заражения.

– По сути, я прогуляла уже два рабочих дня, а у меня нет даже подтверждающей бумаги, что я не просто так дома сижу, – переживает женщина.

Анализ на коронавирус у мужа Екатерины взяли 26 июня, но результатов до сих пор нет. Женщина обратилась за помощью в тот же день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU