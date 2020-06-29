2020-06-29T15:05:00+03:00
Происшествия

В Челябинской области спасли трех рыбаков, потерявшихся в шторм

Сильный ветер унес их лодки далеко от берега
Валентина ВАГАНОВА
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Вместо одного рыбака, спасатели выручили из беды троих. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.Вместо одного рыбака, спасатели выручили из беды троих. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области.
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В Ектульском районе рыбаки поехали на озеро, несмотря на сильный ветер и дождь. Вскоре стихия разыгралась, и рыбалка едва не закончилась трагедией.

Сильные волны унесли лодку одного из рыбаков к противоположному берегу. Там судно застряло в камышах и тине. Несколько часов рыбак пытался вытащить лодку, но не вышло.

Поняв, что с товарищем приключилась беда, друзья, оставшиеся на берегу, вызвали спасателей. ЧП произошло на озере Селезян, в воскресенье, 28 июня.

— Когда спасатели приехали, искать им предстояло уже двух рыбаков. Второй взял лотку друга и направился на поиски своей, которую унесло течением. Спасатели метр за метром обследовали заводи по периметру озера. Осмотрев прибрежную зону, приступили к обследованию островков в километре от берега. На первом острове обнаружили рыбака с двумя лодками. На втором — нашли еще одного рыбака, нуждающегося в помощи, о котором не сообщали свидетели, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Лодку мужчины прибило к суше еще утром, рыбачил он один, телефон не взял. Промокший и замерзший ждал, когда шторм закончится и можно будет поплыть к берегу. Рыбаков с их лодками доставили на берег.

Рыбака, ради которого и приехали спасатели, нашли лишь через пять часов. Его застрявшее судно вытянули моторной лодкой, и притащили на сушу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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