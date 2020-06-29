В Челябинске осудили сотрудника оператора сотовой связи за распространение личных данных абонентов

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:34:17+03:00

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Суд Тракторозаводского района признал виновным челябинца по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное с использованием своего служебного положения» (УК РФ ст. 137 ч. 2). Дело в том, что мужчина работает на одного из операторов сотовой связи, и по его вине утекли личные данные клиентов.

— Осужденный, являясь сотрудником одного из операторов сотовой связи и имея доступ к сведениям ограниченного порядка, распространил данные, составляющие личную тайну абонентов, пользующихся услугами оператора, — расказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU