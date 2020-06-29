За первый месяц лета пассажиропоток челябинского аэропорта увеличился в 3 раза
Самые популярные направления — курорты: в челябинском аэропорте рассказали об увеличении пассажиропотока. По сравнению с маем 2020 года число пассажиров увеличилось более, чем на 45 тысяч.
Кроме того, сейчас возобновились практически все ежедневные рейсы в столицу. До пандемии их было 11, сейчас в три аэропорта Москва вылетают семь самолетов четырех разных компаний в день.
В воздушной гавани также рассказали о самых популярных пассажирских направлениях. Несмотря на пандемию ими традиционно оказались российские курорты — Сочи, Анапа, Краснодар и Симферополь.
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ИСТОЧНИК KP.RU