2020-06-29T16:45:04+03:00
Общество

Текслер рассказал, когда газ придет в крупное село Челябинской области

Губернатор участвовал в личном приеме граждан в режиме ВКС полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым
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Газ придет в село Кизильское. Фото: Архив КП.Газ придет в село Кизильское. Фото: Архив КП.
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В понедельник, 29 июня, на личном приеме в формате ВКС полпредом Николаем Цукановым, обсудили вопрос жительницы села Кизильское Любови Смеловой. Она повела речь о газификации нескольких улиц родного села.

В совещании работал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что улицы, перечисленные в обращении, вошли в проект «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». В Кизильском работы стартовали 11 мая. Уже смонтировано 60 % газопровода (2 км из запланированных проектом 3,1 км). Газ придет в 40 домов.

— По договору объект планируется ввести в эксплуатацию в конце года. Ставим задачу, что до конца августа все строительно-монтажные работы будут завершены. А в сентябре уже будет подключение к газу, — подчеркнул Алексей Текслер.

Кизильское, райцентр одноименного района, — крупное село на карте Челябинской области. В нем проживает более, 6,6 тыс человек. Кстати, в целом, под данным минстроя региона, в 2020 году финансирование газификацию в Челябинской области по решению губернатора выросло в полтора раза. Будет построено 610 км сетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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