2020-06-29T16:56:06+03:00
Общество

Власти опровергли информацию о переходе Челябинской области на дистанционное образование

И разъяснили, в чем суть нового эксперимента, который начнется 1 сентября
Ирина ГОЛЛАЙ
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Многие семьи и учителя боятся дистанционки.Многие семьи и учителя боятся дистанционки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Власти Челябинской области опровергают переход на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года.

Регион, на самом деле, вошел в число 14 территорий России, которые примут участие в эксперименте.

— Однако его задача не переход на дистант, а создание новых цифровых возможностей в школах. Причем, возможностей, равных для всех школ региона, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Более 700 школ региона получат в рамках эксперимента новую технику. Школы будут подключены к высокоскоростному интернету. А учителя научатся комбинировать дистанционное образование с традиционным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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