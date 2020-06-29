Власти опровергли информацию о переходе Челябинской области на дистанционное образование
Власти Челябинской области опровергают переход на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года.
Регион, на самом деле, вошел в число 14 территорий России, которые примут участие в эксперименте.
— Однако его задача не переход на дистант, а создание новых цифровых возможностей в школах. Причем, возможностей, равных для всех школ региона, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства образования Челябинской области.
Более 700 школ региона получат в рамках эксперимента новую технику. Школы будут подключены к высокоскоростному интернету. А учителя научатся комбинировать дистанционное образование с традиционным.
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ИСТОЧНИК KP.RU