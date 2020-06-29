Новый подрядчик для челябинского метро наймет работников прошлой компании
Информацию донесли: компания «Спецподземстрой», которая будет обслуживать челябинский метрополитен, готова нанять работников прошлого подрядчика «Челябметрострой». Ранее последняя сообщила о массовом увольнении сотрудников.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, «Спецподземтрой» изначально заключала контракт с расчетом на трудоустройство рабочего состава прошлого подрядчика. Компания планировала сохранить заработную плату, а также предоставить все соцгарантии, однако «Челябметрострой» постоянно отказывался провести встречу сотрудников с руководством нового подрядчика.
После сообщений о массовых увольнениях, правда, все изменилось. Сегодня, 29 июня, встречу работников с представителями «Спецподземстроя» устроил заместителя главы города Владимир Шамне. Теперь сотрудники «Челябметростроя» при желании смогут перейти на работу к новому подрядчику.
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ИСТОЧНИК KP.RU