2020-06-29T17:53:26+03:00
Общество

Новый подрядчик для челябинского метро наймет работников прошлой компании

Ранее «Челябметрострой» объявил о начале массовых увольнений
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На торгах «Спецпоземстрой» предложил более низкую цену. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской областиНа торгах «Спецпоземстрой» предложил более низкую цену. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Информацию донесли: компания «Спецподземстрой», которая будет обслуживать челябинский метрополитен, готова нанять работников прошлого подрядчика «Челябметрострой». Ранее последняя сообщила о массовом увольнении сотрудников.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, «Спецподземтрой» изначально заключала контракт с расчетом на трудоустройство рабочего состава прошлого подрядчика. Компания планировала сохранить заработную плату, а также предоставить все соцгарантии, однако «Челябметрострой» постоянно отказывался провести встречу сотрудников с руководством нового подрядчика.

После сообщений о массовых увольнениях, правда, все изменилось. Сегодня, 29 июня, встречу работников с представителями «Спецподземстроя» устроил заместителя главы города Владимир Шамне. Теперь сотрудники «Челябметростроя» при желании смогут перейти на работу к новому подрядчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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