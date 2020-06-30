2020-06-30T09:32:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июня 2020: число выздоровевших за сутки превысило число заболевших

Свежие данные о количестве зараженных в Челябинской области
Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июня составляет 7585 человек.Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 30 июня составляет 7585 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Минздрав обновил статистику по количеству зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 30 июня в регионе подтверждены 7585 случаев COVID-19 — плюс 145 подтверждений ко вчерашнему дню.

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Под наблюдением врачей находятся 3181 человек. За прошедшие сутки выписали из больниц 157 пациентов. Число выздоровевших за день, наконец, превысило число заболевших. Всего с начала пандемии выздоровели 4215 пациентов.

Летальная статистика пополнилась еще тремя случаями. Умерли мужчины 60, 71 и 82 лет. У всех были серьезные хронические заболевания, COVID-19 стал сопутствующим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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