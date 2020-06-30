На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Во вторник, 30 июня, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отправился на берег курортного озера Увильды, чтобы проконтролировать исполнение поручение губернатора. Неделю назад, во время инспекционной поездки в Аргаяшский район, губернатор предпринял «фирменный маневр»: изменил утвержденный протоколом маршрут и заехал на озерный берег. Там сносили более чем двухкилометровое по протяженности ограждение так называемого Коровьего пляжа — когда-то общедоступного. Сетка перекрывала свободный подход к воде: собственники участков на берегу нарушали федеральный закон. Тогда губернатор поручил вернуться к «советской практике»: сделать пляжи общедоступными, организовав зону отдыха.
Сегодня снесли забор из бетонных блоков и колючей проволоки у санатория «Увильды». Открыли проходы к озеру в этом месте: доступ к воде открыт.
Кстати, по поручению Алексея Текслера разработан план министерства экологии Челябинской области, прокуратуры и администрации Аргаяшского района, ОГУ ООПТ по проведению рейдов. Заборы будут сносить и впредь.
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ИСТОЧНИК KP.RU