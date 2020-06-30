На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:14:51+03:00

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Во вторник, 30 июня, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков отправился на берег курортного озера Увильды, чтобы проконтролировать исполнение поручение губернатора. Неделю назад, во время инспекционной поездки в Аргаяшский район, губернатор предпринял «фирменный маневр»: изменил утвержденный протоколом маршрут и заехал на озерный берег. Там сносили более чем двухкилометровое по протяженности ограждение так называемого Коровьего пляжа — когда-то общедоступного. Сетка перекрывала свободный подход к воде: собственники участков на берегу нарушали федеральный закон. Тогда губернатор поручил вернуться к «советской практике»: сделать пляжи общедоступными, организовав зону отдыха.

Сегодня снесли забор из бетонных блоков и колючей проволоки у санатория «Увильды». Открыли проходы к озеру в этом месте: доступ к воде открыт.

Кстати, по поручению Алексея Текслера разработан план министерства экологии Челябинской области, прокуратуры и администрации Аргаяшского района, ОГУ ООПТ по проведению рейдов. Заборы будут сносить и впредь.

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ИСТОЧНИК KP.RU