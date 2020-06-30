Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:08:07+03:00

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В Коркино вынесли приговор местной жительнице за убийство в состоянии аффекта. Она зарезала мужа-наркомана, после того как он начал издеваться над годовалой дочерью. Сдавливал ей руками голову, туловище, ноги. Женщина умоляла отпустить девочку, но муж не реагировал. Затем он и вовсе упал с дочкой на пол, навалившись на нее, чем нанес травмы.

— Коркинский городской суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием со стороны потерпевшего и иными противоправными действиями потерпевшего». С учетом мнения прокурора суд назначил виновной 1,5 года ограничения свободы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU