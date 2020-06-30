2020-06-30T18:13:05+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 1 июля 2020: прощаемся с затянувшимся холодом

Какой будет погода в Челябинске 1 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Еще чуть-чуть и поплаваем!Еще чуть-чуть и поплаваем!Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Челябинская область медленно, но верно выходит из затянувшихся холодов. Мы узнали, какой же будет погода в Челябинске 1 июля 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду всего +5...+7 градусов. Да и днем тоже нежарко: +17...+19 — на два градуса потеплее, чем нынче.

Зато на среду синоптики не прогнозируют дождики. Если что-то и будет, то пройдет незаметно.

Порывы ветра еще могут быть ощутимыми: до 11 метров в секунду. При этом в городе на двое суток объявлен режим НМУ. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске до вечера четверга, 2 июля.

В четверг в городе потеплеет до +22 градусов, а к воскресенью — до +29.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Челябинске на 1 июля 2020: прощаемся с затянувшимся холодом
На Коллегии Минсельхоза Челябинской области обсудили ситуацию с использование сельхозземель
Текслер обозначил приоритеты организации детского летнего отдыха
Tele2 расширила зону покрытия сети в Челябинске в первом полугодии 2020 года
В Челябинской области детсады возвращаются к привычному режиму работы
В Челябинской области появятся новые молочные комплексы и роботизированные доильные залы
«Работаем в убыток»: челябинские маршрутчики рассказали о дезинфеции салонов
В Челябинской области открываются детские летние лагеря
«Мечел-Кокс» завершил реконструкцию коксовой батареи № 8
Артем Дзюба пригласил школьника из Челябинска на матч сборной России
В Челябинске будут судить внука, который во время ссоры сжег свою бабушку
На воркаут-площадку в центре Челябинска привезли новые гантели с цепями
Жительнице Челябинской области, убившей мужа, чтобы спасти дочь-младенца, вынесли приговор
Банк УРАЛСИБ запустил возможность безопасного подтверждения операций в онлайн-каналах для бизнеса
«Серые заборы разлетаются также»: молодой вице-мэр Челябинска прокомментировал ДТП с чугунным ограждением в центре
Убийцу хаски в Челябинске отпустили под подписку о явке
Грозился устроить взрыв: житель Челябинска попытался ограбить банк с зажигалкой
На Увильдах по поручению Текслера ломают заборы
Отделение реанимации детской областной больницы в Челябинске закрыли на карантин из-за коронавируса
Эхо карантина: продажа ТРК «Фокус» отражает ситуацию на этом рынке в целом
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
На Кировке в Челябинске установили новые скамейки и стильные бетонные клумбы
В Челябинске появится девять детсадов и одна школа