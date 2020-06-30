Погода в Челябинске на 1 июля 2020: прощаемся с затянувшимся холодом
Челябинская область медленно, но верно выходит из затянувшихся холодов. Мы узнали, какой же будет погода в Челябинске 1 июля 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду всего +5...+7 градусов. Да и днем тоже нежарко: +17...+19 — на два градуса потеплее, чем нынче.
Зато на среду синоптики не прогнозируют дождики. Если что-то и будет, то пройдет незаметно.
Порывы ветра еще могут быть ощутимыми: до 11 метров в секунду. При этом в городе на двое суток объявлен режим НМУ. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Челябинске до вечера четверга, 2 июля.
В четверг в городе потеплеет до +22 градусов, а к воскресенью — до +29.
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ИСТОЧНИК KP.RU