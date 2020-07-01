2020-07-01T12:39:30+03:00
Общество

Житель Челябинской области, который поджег собственную бабушку, ответит перед судом

Пенсионерка скончалась от полученных ожогов
Ангелина ЗАКИРОВА
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Мужчина поссорился со своей бабушкой и поджег ееМужчина поссорился со своей бабушкой и поджег ееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет Челябинской области передал в суд дело 42-летнего местного жителя, который поджег родную бабушку.

—По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов, после чего облил пожилую женщину из бутылки с легковоспламеняющейся спиртосодержащей жидкостью и поджег, — рассказали в пресс-службе СК Челябинской области.

Придя в чувства, внук потушил горящую одежду 91-летней женщины и постарался помочь пострадавшей, но было уже слишком поздно. Пенсионерка получила 31% ожогов тела и скончалась в медучреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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