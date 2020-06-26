53 тысячи южноуральцев смогут проголосовать на участке не по прописке

26 Июнь 2020 2020-07-02T08:16:16+03:00

Сделать выбор за или против поправок в Конституцию можно уже сейчас

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Подобрать удобный для себя участок и проголосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации смогут более 53 тысяч южноуральцев. По статистическим данным, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались: более 20 тысяч жителей — через ЕПГУ; подали заявление в МФЦ — более 700 участников голосования; написали заявление в территориальную участковую комиссию — более 1,5 тысяч человек. обратились в участковую избирательную комиссию — более 31 тысячи жителей Челябинской области.

Директор регионального центра технического творчества о поправках в Конституцию 00:00 00:00

Избирательная комиссия Челябинской области продолжает прием документов от уполномоченных представителей избирательных объединений на выдвижение списков кандидатов. На сегодняшний день свои документы уже предоставили партии — «Яблоко», «Коммунисты «России», «За социальную справедливость», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива» и партия «За правду».

Часть списков кандидатов, представленных избирательными объединениями в избирательную комиссию Челябинской области, уже прошли процедуру заверения.

ИСТОЧНИК KP.RU