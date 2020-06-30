2020-07-02T08:21:55+03:00
Политика

В Челябинской области семь партий заявили об участии в выборах

Рассказываем, кто будет бороться за места в Заксобрании
Сергей ГРУШАКОВ
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Выборы пройдут осеньюВыборы пройдут осеньюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Избирательная комиссия Челябинской области продолжает прием документов от уполномоченных представителей избирательных объединений на выдвижение списков кандидатов. На сегодняшний день свои документы уже предоставили партии — «Яблоко», «Коммунисты «России», «За социальную справедливость», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива» и партия «За правду».

Часть списков кандидатов, представленных избирательными объединениями в избирательную комиссию Челябинской области, уже прошли процедуру заверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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