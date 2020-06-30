В Челябинской области семь партий заявили об участии в выборах
Рассказываем, кто будет бороться за места в Заксобрании
Выборы пройдут осеньюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Избирательная комиссия Челябинской области продолжает прием документов от уполномоченных представителей избирательных объединений на выдвижение списков кандидатов. На сегодняшний день свои документы уже предоставили партии — «Яблоко», «Коммунисты «России», «За социальную справедливость», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленая альтернатива» и партия «За правду».
Часть списков кандидатов, представленных избирательными объединениями в избирательную комиссию Челябинской области, уже прошли процедуру заверения.
ИСТОЧНИК KP.RU