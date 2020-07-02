Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 2 июля 2020: новые заболевшие и трое погибших не от ковид
По данным минздрава Челябинской области, на утро 2 июля в регионе зафиксировано 7859 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 135 свежих случаев.
За сутки выписаны из больниц 65 человек, а с начала пандемии — 4444, то есть более половины.
На лечении остаются 3220 человек.
42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло 3 человека. У всех погибших ковид сопутствовал тяжелым хроническим заболеваниям. В Челябинске ушел из жизни 58-летний мужчина с острым лейкозом. В Магнитогорске скончалась 53-летняя пациентка с хронической обструктивной болезнью легких и слабым сердцем. А в Чесменском районе погибла 79-летняя женщина с сахарным диабетом и гипертонией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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