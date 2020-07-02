2020-07-02T09:20:59+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 2 июля 2020: новые заболевшие и трое погибших не от ковид

Свежая статистика от минздрава
Лидия ПЕСКОВА
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Выход есть: количество победивших болезнь растет, а новых случаев заражения - меньше.Выход есть: количество победивших болезнь растет, а новых случаев заражения - меньше.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По данным минздрава Челябинской области, на утро 2 июля в регионе зафиксировано 7859 случаев заболевания COVID-19. Прирост за сутки составил 135 свежих случаев.

За сутки выписаны из больниц 65 человек, а с начала пандемии — 4444, то есть более половины.

На лечении остаются 3220 человек.

42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло 3 человека. У всех погибших ковид сопутствовал тяжелым хроническим заболеваниям. В Челябинске ушел из жизни 58-летний мужчина с острым лейкозом. В Магнитогорске скончалась 53-летняя пациентка с хронической обструктивной болезнью легких и слабым сердцем. А в Чесменском районе погибла 79-летняя женщина с сахарным диабетом и гипертонией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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