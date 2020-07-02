В Челябинской области на голосовании по поправкам в Конституции оказалось более 15 тысяч недействительных бюллетеней

2 Июль 2020 2020-07-02T12:38:30+03:00

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По итогам общероссийского голосования 69,54% жителей Челябинской области одобрили поправки, 29,55% проголосовали против. Такие официальные цифры озвучил сегодня, 2 июля, председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Как жители Челябинской области относятся к поправкам в Конституцию и голосованию 00:00 00:00

Явка в регионе составила 65,88%.

— Был вопрос с формулировкой «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Ответили «да» — 1 190 097 человек, «нет» — 505 597. Общее число участников в Челябинской области — 2 598 002 человека. Число бюллетеней, выданных участникам — 1 711 446. Количество бюллетеней, содержавшихся в ящиках для голосования — 1 711 264. Число недействительных бюллетеней — 15 570, — прокомментировал Сергей Обертас.

По его словам, были попытки голосовавших вынести бюллетень с участка:

— Мы зафиксировали, что некоторые граждане стараются вынести бюллетень. С одной стороны, вопрос, наверное, очень важный для человека, если он пытается это сделать. Хотя он пришел на голосование, чтобы сказать, собственно говоря, да или нет, как предполагает процедура. Избирательный бюллетень является собственностью избирательной комиссии, он куплен, в данном случае, на федеральные бюджетные деньги. Мы должны обеспечивать его сохранность. Поэтому именно это мы и пытались совместно с представителями органов правопорядка ГУ МВД выполнять.

Председатель облизбиркома заявил, обращений, связанных с нарушениями на участках голосования не поступало. Всего за шесть дней комиссия выявила 662 жалобы, еще 150 — 1 июля.

— Большая часть вопросов носила информационно-консультационный характер: люди хотели узнать, как идет процедура досрочного голосования, где это можно сделать, где расположен их избирательный участок, — прокомментировал Сергей Обертас.

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ИСТОЧНИК KP.RU