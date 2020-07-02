Денежные переводы с карты Visa в Samsung Pay без комиссии

2 Июль 2020 2020-07-02T15:28:57+03:00

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Отправляйте денежные переводы с карты Visa Райффайзенбанка в Samsung Pay без комиссии до 10 августа 2020 года на любую карту просто по номеру телефона или номеру карты получателя.

Отправить перевод можно просто по номеру телефона получателя (или по номеру карты). Получателю может не быть пользователем Samsung Pay или смартфона Samsung.

Статус перевода легко отслеживать в реальном времени и, при необходимости, отменить, если он еще не принят получателем.

Узнайте подробности. В период акции с 25 мая по 10 августа 2020 года банк не взимает комиссию за переводы с карт Visa.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU