2020-07-03T11:29:25+03:00
Происшествия

Полиция опубликовала фото подозреваемого в поджоге бомжей в Челябинске

Мужчина объявлен в розыск
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Информацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в полициюИнформацию о местонахождении подозреваемого можно сообщить в полицию
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В Челябинске разыскивается мужчина, подозреваемый в поджоге бездомных. По данным следствия, в ночь на 11 июня в Калининском районе он облил бензином и поджог двух мужчин. Один из пострадавших погиб, а второго привезли в больницу с ожогами разной тяжести.

Подозреваемому 32 года

Подозреваемому 32 года

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемым является 32-летний уроженец Смоленской области. Мужчине грозит тюремный срок от восьми до двадцати лет.

Если вы располагаете информацией о местоположении подозреваемого, то вам необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02, 8-950-728-72-20.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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