В Челябинской области утвердили дату выборов в Заксобрание

18 Июнь 2020 2020-07-03T10:43:09+03:00

Не исключается, что многие тоже смогут проголосовать на дому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Заксобрание Челябинской области приняло решение о назначении выборов депутатов. Они пройдут в Единый день голосования - 13 сентября 2020 года.

Избирательной комиссией подготовлена вся нормативно — правовая база для проведения кампании. Особое внимание было уделено вопросам проведения агитации и процедуре подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, списков кандидатов.Был рассмотрен вопрос о работе со специальным программным обеспечением ГАС «Выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU