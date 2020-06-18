В Челябинской области утвердили дату выборов в Заксобрание
Они пройдут 13 сентября
Не исключается, что многие тоже смогут проголосовать на домуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
Заксобрание Челябинской области приняло решение о назначении выборов депутатов. Они пройдут в Единый день голосования - 13 сентября 2020 года.
Избирательной комиссией подготовлена вся нормативно — правовая база для проведения кампании. Особое внимание было уделено вопросам проведения агитации и процедуре подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, списков кандидатов.Был рассмотрен вопрос о работе со специальным программным обеспечением ГАС «Выборы».
ИСТОЧНИК KP.RU