В избирательной комиссии Челябинской области разъяснили процедуру голосования

18 Июнь 2020 2020-07-03T10:48:28+03:00

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На 146-м заседание избирательной комиссии Челябинской области были рассмотрены вопросы, касающиеся проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации, а также вопросы, касающиеся выборов депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва.

Заместитель председателя избирательной комиссии Елена Шубина напомнила о том, что необходимо мобилизовать все силы для успешного и легитимного проведения голосования.

Избирательная комиссия Челябинской области напоминает, что подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения можно в любом МФЦ до 21 июня. Через портал «Госуслуги» до 21 июня. В любой территориальной комиссии до 21 июня 2020 года. А также в любой участковой избирательной комиссии Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU