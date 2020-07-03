Графитисты напомнят о роли Челябинска в годы Великой Отечественной войны

3 Июль 2020 2020-07-03T17:36:13+03:00

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Новый арт-объект появится на будке по улице Красная. Занимаются граффити ребята из федерации хип-хоп культуры при поддержке Управления по делам молодежи. По планам работы завершатся уже на следующей неделе.

«Задумка и эскиз сложные, но что это по сравнению с тем вкладом, который внес Челябинск в Победу. Мы очень горды тем, что теперь мы Город трудовой доблести, и это наш подарок к такому событию», - рассказывает художник Александр Слим.

Отметим, что граффити, посвященное годам Великой Отечественной войны на Южном Урале рисуют не в первый раз. Так, в Южноуральске к 9 мая челябинские райтеры создали целых два арт-объекта на улицах города. На одном из них изображен седой солдат с орденами, обнимающий мальчика. А на другом - символически изображены события от 1941 года до сегодняшних дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU