40 челябинских студентов из ЮУрГУ отправили на карантин из-за коронавируса

4 Июль 2020 2020-07-04T18:24:31+03:00

Студенты проведут две недели в обсерваторе на Смолино Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В Челябинске 40 студентов ЮУрГУ поместили в обсерватор на озере Смолино на две недели. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу вуза.

Студентов отправили на карантин после того, как стало известно, что у 4 граждан Китая, которые тоже учатся в вузе, заподозрили коронавирус. Все изолированные контактировали с ними.

Сейчас симптомов опасного вируса у учащихся ЮУрГУ нет. Они повторно сдали анализы.

Напомним, сегодня в Челябинской области зарегистрировали 136 новых случаев заражения и 159 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом за время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU