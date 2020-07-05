«Пока что-нибудь не навяжем, чек не пробьем»: как продавцы обрабатывают покупателей в Челябинской области

5 Июль 2020 2020-07-05T05:54:47+03:00

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Вежливость продавцов давно стала нормой в челябинских магазинах. Иногда это элемент продвижения разной продукции. Продавец из Магнитки призналась, что их заставляют заучивать специальные речевки. Если не говорить их каждому покупателю, можно нарваться на большие штрафы.

— В нашем магазинчике висят три камеры. По ним следят, чтобы мы проговаривали речевки. Если что-то не скажем, снижают зарплату, — написала женщина в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

Такие речевки заучивают продавцы. Фото: сообщество "Черное&Белое Магнитогорск".

По словам дамы, за день в магазинчик приходят от 300 до 600 человек. И в адрес каждого она обязана произнести четыре речевки: две короткие, состоящие из общих фраз, и две длинные — с описание товара и промоакций. Причем, чек можно выбить только после того, как покупатель выслушает рекламу. За этим следят сотрудники из отдельного офиса.

— У меня стаж работы более 20 лет. Я и без речевки поздороваюсь, попрощаюсь, предложу что нужно. А приходится повторять одно и то же, как заезженная пластинка. Многих покупателей это вообще раздражает, — говорит продавец.

Навязчивость продавцов отмечают и покупатели магазина.

— Как раз вчера у вас был. Еще подумал: хорошо продавцов надрессировали — заставляют по классическому скрипту продажников работать: навязывать допы, «акции». Только в мясном магазине это выглядит нелепо и даже отталкивает, — признается один из жителей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU