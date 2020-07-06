В администрации Челябинска ответили горожанам, которые пожаловались на засохшие липы
Читатели КП-Челябинск пожаловались на пожелтевшие липы и яблони, которые высадили на проспекте Ленина и на улице Курчатова этой весной. Замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал, что подрядчики должен заменить деревья, если они не приживутся.
— Растения находятся на контроле комитета дорожного хозяйства. За всеми деревьями предусмотрен уход до конца сезона, если к осени не оправятся, то будут менять по гарантии, — сообщил Александр Егоров.
Яблони на улице КурчатоваФото: Владимир КАЦ
Напомним, этой весной на проспекте Ленина вырубили 80 погибших растений, на их месте должны были высадить 103 липы и 124 яблони на разделительной полосе.
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ИСТОЧНИК KP.RU