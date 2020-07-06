2020-07-06T06:31:37+03:00
Общество

В администрации Челябинска ответили горожанам, которые пожаловались на засохшие липы

Деревья посадили несколько месяцев назад
Владимир КАЦ
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Липы, высаженные на проспекте Ленина, начали желтетьЛипы, высаженные на проспекте Ленина, начали желтетьФото: Владимир КАЦ
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Читатели КП-Челябинск пожаловались на пожелтевшие липы и яблони, которые высадили на проспекте Ленина и на улице Курчатова этой весной. Замглавы Челябинска по городской среде Александр Егоров рассказал, что подрядчики должен заменить деревья, если они не приживутся.

— Растения находятся на контроле комитета дорожного хозяйства. За всеми деревьями предусмотрен уход до конца сезона, если к осени не оправятся, то будут менять по гарантии, — сообщил Александр Егоров.

Яблони на улице Курчатова Фото: Владимир КАЦ

Яблони на улице КурчатоваФото: Владимир КАЦ

Напомним, этой весной на проспекте Ленина вырубили 80 погибших растений, на их месте должны были высадить 103 липы и 124 яблони на разделительной полосе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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