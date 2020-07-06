Депутат Госдумы и лидер «Зеленой России» Андрей Барышев заступился за нацпарки

6 Июль 2020 2020-07-06T07:12:33+03:00

Парламентарий считает законопроект об урезании земель национальных парков и ООПТ, который был недавно внесен в Госдуму, непродуманным и предлагает свои пути решения

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Законопроектом предлагается предусмотреть возможность изменения границ ООПТ, включая национальные парки. В пояснительной записке к документу фигурируют следующие цифры: сегодня на территории 27 нацпарков и ООПТ расположено более 900 населенных пунктов, в них проживает (включая близлежащие территории) около 2 млн человек. Часть из них, по понятным причинам, из-за жестких законодательных ограничений испытывает неудобства — например, не может узаконить собственные постройки на земельных участках, приватизировать жилье. Даже зайти в лес и собрать хворост на подобных территориях проблематично. Вот это, вроде бы, и предлагается устранить предложенным и внесенным в Госдуму законопроектом.

У экологов и правозащитников, разумеется, своя версия происходящего, и картина кардинально отличается от благих пожеланий и намерений депутатов Госдумы. Активисты считают и опасаются, что чиновники Правительства, получив право «кроить» по собственному разумению границы ООПТ, начнут предоставлять возможности частным компаниям извлекать ресурсы на подобных территориях. С хорошей лоббистской поддержкой, это на самом деле может быть так.

Опасения экологов разделяет и депутат Госдумы, лидер регионального движения «Зеленая Россия» Андрей Барышев. Вместе с тем, он считает, что интересы и права людей, десятилетиями проживающих на территории нацпарков и ООПТ, и не имеющих возможности оформить «зеленку» на землю, тоже нужно учитывать:

— Я осторожно отношусь к любым попыткам изменений в существующем природоохранном законодательстве, поскольку риски получить больше вреда, нежели пользы, конечно же, присутствуют, в случае принятия закона, — высказал свое мнение Барышев.

Парламентарий опасается, что в природоохранном законодательстве могут появиться узаконенные «лазейки» и разного рода трактовки закона. А это приведет к возможности злоупотреблений на местах.

— Да, действительно, у нас присутствуют проблемы с людьми, которые проживают в границах того же национального парка «Зюраткуль». Я с коллегами рассматривал эти вопросы еще в корпусе Законодательного собрания области, и мы предлагали тогда подойти к вопросу точечно. Тогда звучали вполне разумные предложения — давайте пришлем кадастровых инженеров, выделим границы проживания людей, затем через суд — и только через суд — добьемся отчуждения, либо выделения земельных участков под их домами в отдельную категорию. Пусть это дело и довольно муторное, но позволит исключить злоупотребления на местах, — подчеркнул Барышев.

ИСТОЧНИК KP.RU