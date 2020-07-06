Жительница Челябинской области сняла на телефон полуголого соседа на балконе

6 Июль 2020 2020-07-06T08:49:29+03:00

Из-за ограждения нельзя точно сказать, чем мужчина занимается у себя на балконе. Фото: vk.com/magnitkacity

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Женщина из Магнитогорска пожаловалась на жильца противоположного дома, который занимается неприличными действия у себя на балконе.

— Зеленый лог. Постоянно наблюдаю такую картину. Ни в окно не посмотреть, ни на балкон выйти. Как с таким беспределом бороться, ведь на площадке гуляют дети, а он на них смотрит и … — пишет женщина.

Она сняла соседа на видео и поделилась роликом в соцсетях. На кадрах мужчину видно только по пояс, он ходит по балкону туда-сюда и совершает какие-то действия руками (из-за ограждения непонятно, что он делает).

В комментариях под видео пользователи начали предлагать свои версии:

— Может он мячик накачивает?

— Может тарелки натирает.

— Очки протирает.

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ИСТОЧНИК KP.RU