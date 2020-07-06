Жительница Челябинской области сняла на телефон полуголого соседа на балконе
Женщина из Магнитогорска пожаловалась на жильца противоположного дома, который занимается неприличными действия у себя на балконе.
— Зеленый лог. Постоянно наблюдаю такую картину. Ни в окно не посмотреть, ни на балкон выйти. Как с таким беспределом бороться, ведь на площадке гуляют дети, а он на них смотрит и … — пишет женщина.
Она сняла соседа на видео и поделилась роликом в соцсетях. На кадрах мужчину видно только по пояс, он ходит по балкону туда-сюда и совершает какие-то действия руками (из-за ограждения непонятно, что он делает).
В комментариях под видео пользователи начали предлагать свои версии:
— Может он мячик накачивает?
— Может тарелки натирает.
— Очки протирает.
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ИСТОЧНИК KP.RU