2020-07-06T08:49:29+03:00
Общество

Жительница Челябинской области сняла на телефон полуголого соседа на балконе

Она утверждает, что мужчина — извращенец
Владимир КАЦ
Поделиться:
Из-за ограждения нельзя точно сказать, чем мужчина занимается у себя на балконе. Фото: vk.com/magnitkacityИз-за ограждения нельзя точно сказать, чем мужчина занимается у себя на балконе. Фото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

Женщина из Магнитогорска пожаловалась на жильца противоположного дома, который занимается неприличными действия у себя на балконе.

— Зеленый лог. Постоянно наблюдаю такую картину. Ни в окно не посмотреть, ни на балкон выйти. Как с таким беспределом бороться, ведь на площадке гуляют дети, а он на них смотрит и … — пишет женщина.

Она сняла соседа на видео и поделилась роликом в соцсетях. На кадрах мужчину видно только по пояс, он ходит по балкону туда-сюда и совершает какие-то действия руками (из-за ограждения непонятно, что он делает).

В комментариях под видео пользователи начали предлагать свои версии:

— Может он мячик накачивает?

— Может тарелки натирает.

— Очки протирает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске предприниматель выкупил танковое училище, накинув сверху 2 тысячи
«Чуть ли не дискотеки устраивают»: в мэрии Челябинска пригрозили проверками летних кафе
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 июля 2020 года: более 5 тысяч человек уже переболели
«Ушло 1150 пачек»: жители Челябинской области рассказали, зачем обклеили машину «бичпакетами»
В Челябинске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
В Челябинской области несколько десятков домов оставили без горячей воды
Жительница Челябинской области сняла на телефон полуголого соседа на балконе
Депутат Госдумы и лидер «Зеленой России» Андрей Барышев заступился за нацпарки
В администрации Челябинска ответили горожанам, которые пожаловались на засохшие липы
Карен Даллакян: Центр спасения диких животных откроют в Челябинской области
В центре Челябинска начали засыхать высаженные весной крупномеры
Погода в Челябинске на 6 июля 2020: неизбежность грозы ощущается в воздухе
Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 6 июля
Подкидыша из больницы Копейска могут вернуть биологическим родителям
В Челябинске потеплеет до +34 градусов
Несколько чиновников из мэрии Миасса ждут результаты теста на коронавирус
Челябинцы хвастаются шумной вечеринкой в разгар карантина
ЕГЭ в Челябинской области 2020: двух школьников удалили с экзамена за попытку списать
«Ничего не взяли, но машину испортили»: хулиганы разбили топором BMW X5 в Челябинске
«Баня сгорела, а дом отстояли»: жителей Миасса разбудили ночные взрывы
Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 5 июля 2020: прирост стабильно низкий
«Ребятня в восторге»: в Челябинске запустили «сухой» фонтан напротив ЮУрГУ
«Девушку унесли на носилках»: такси-легковушка перевернулось в Челябинске
Под Челябинском объявились родители малыша, якобы выброшенного в помойку