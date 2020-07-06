«Чуть ли не дискотеки устраивают»: в мэрии Челябинска пригрозили проверками летних кафе

6 Июль 2020 2020-07-06T09:28:34+03:00

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В Челябинске после длительного карантина начали открываться летние кафе. Больше всего заведений заработало на Кировке, но скоро к ним добавятся и другие места. В мэрии намерены провести проверки — как соблюдается социальная дистанция.

Сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по экономике Олег Извеков сообщил, что открылось 60 летников и пожаловался, что в них не соблюдаются меры безопасности.

— Есть летники, где прямо толпы собираются, чуть ли не дискотеки устраивают, — доложил Олег Извеков.

Глава города Наталья Котова попросила создать для предпринимателей, которые хотят организовать летники, все условия.

— Владельцы кафе по бульвару Ленина уже планируют это сделать. Нужно обеспечить такую возможность на территории от Курчатова до Володарского, — поручила Наталья Котова.

В минувшие выходные в одном из заведений возле «Белого рынка» челябинцы устроили вечеринку под открытым небом. Причем ни о каком соблюдении режима там не было и речи. Толпа молодых людей танцевала с криками «жить в кайф» рядом друг с другом и без масок. Власти сообщили, что такие события будут пресекаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU