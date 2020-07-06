В Челябинске осудили преступную группировку, нападавшую на посетителей бара

6 Июль 2020 2020-07-06T13:29:25+03:00

Преступники получали информацию о богатых клиентах и грабили их по дороге из бара. Фото: google.ru/maps

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Сегодня в Ленинском районном суде Челябинска вынесли приговор трем мужчинам, которые нападали на клиентов бара «Шейкер». Они получали информацию о состоятельных посетителях, а потом грабили их.

На скамье подсудимых оказались три человека - Нестеров, Афанасьев и Гапонов. Как выяснило следствие, они работали в данном заведении в разное время. Преступную группировку осенью 2017 года организовал Нестеров. Он разрабатывал планы, координировал своих подельников, объявлял место встречи.

Мужчины получали информацию о состоятельных посетителях бара, а затем следили за ними до дома и нападали. У своих жертв участники группировки отбирали мобильные телефоны, золотые украшения, часы и деньги. С октября по декабрь 2017 года жертсвами стали как минимум 12 человек.

— В большинстве случаев при нападении на потерпевших подсудимые использовали газовые баллончики, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Кроме того, они пускали в ход «электрошокер». Похищенное имущество подсудимые сдавали в местные ломбарды, а деньги распределяли между собой.

Суд признал мужчин виновными, но каждый участник группировки получил разный срок. Организатору Нестерову судья назначил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а Гапонову и Афанасьеву по 10 и 13 лет соответственно. Помимо этого, осужденным выписан штраф в 500 тыс. рублей. Судом также удовлетворен иск потерпевших на сумму 352 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU