«Не хотел возвращать 400 рублей»: хозяина магазинчика подозревают в убийстве покупателя в Челябинске

6 Июль 2020 2020-07-06T15:04:09+03:00

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В конце июня в Челябинске у круглосуточного магазина умер мужчина. Его жена утверждает, что не своей смертью. По словам женщины, хозяин торговой точки убил погибшего за отказ вернуть долг.

Супруга умершего Любовь была завсегдатаем магазина. Женщине даже давали в долг. К концу прошлого месяца она должна была вернуть в кассу 400 рублей. Но супруг вызвался договориться о списании долга. Его благие порывы не оценил хозяин торговой точки. Бизнесмен разозлился и вышвырнул попрошайку на улицу. Дальше случилось непоправимое. Супруг должницы вылетел на крыльцо и чуть-было не упал, перевесившись через перила с высоты примерно полутора метров. Его поймали за одежду и усадили на землю. Потом мужчина потерял сознание и умер.

Жена предпринимателя Екатерина говорит, что муж дал оплеуху погибшему, но никого в тот день не избивал и не убивал. От чего умер челябинец, устанавливают эксперты.

— В следственном отделе по Курчатовскому району возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ (»Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана компетентная правовая оценка, — рассказал КП-Челябинск руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска Антон Минеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU