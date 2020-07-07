На Челябинскую область обрушатся грозы, град и штормовой ветер
Вместе с жарой на Южный Урал пришли грозы. Сегодня, 7 июля, погода снова ухудшится. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в области ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с. Предупреждение о непогоде распространяет региональное управление МЧС.
В ведомстве просят жителей закрыть окна, убрать с вещи с не застекленных балконов, поставить машину на крытую стоянку или в гараж. А также не стоять при сильном ветре под ЛЭП, не прятаться под стенами домов, старыми деревьями. Отказаться от дальних поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU