На Челябинскую область обрушатся грозы, град и штормовой ветер

7 Июль 2020 2020-07-07T06:23:49+03:00

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Вместе с жарой на Южный Урал пришли грозы. Сегодня, 7 июля, погода снова ухудшится. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в области ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с. Предупреждение о непогоде распространяет региональное управление МЧС.

В ведомстве просят жителей закрыть окна, убрать с вещи с не застекленных балконов, поставить машину на крытую стоянку или в гараж. А также не стоять при сильном ветре под ЛЭП, не прятаться под стенами домов, старыми деревьями. Отказаться от дальних поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU