2020-07-07T06:45:41+03:00
Общество

Студенты-архитекторы МГТУ им.Г.И. Носова победили во всемирном архитектурном конкурсе IdeasForward

Учащиеся создали прогрессивный альтернативный духовный центр
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Проект «Extra Shrine» студентов института строительства, архитектуры и искусства МГТУ им. Г.И. Носова занял второе место среди участников-конкурсантов со всего мира. Он получил ряд положительных отзывов и комплиментов от известных молодых современных архитекторов и именитых европейских метров архитектуры, курирующих конкурс. Среди них: Беррин Чатзи Чузейн — куратор лондонской студии Studio Egret West (SEW), именитый португальский архитектор Хуан Санта-Рита — автор многочисленных архитектурных проектов Лиссабона и других городов Португалии, Эвиор Вик — партнер и генеральный директор компании «Made in Mad arkitekter» в Осло (Норвегия) и др.

«Extra Shrine» — прогрессивный альтернативный духовный центр, включающий в себя пространства для проведения богослужений различных рас и религиозных конфессий, где каждый способен обрести гармонию созерцания, покой и ответы на все волнующие его духовные вопросы.

Главной идеей нового духовного центра является демонстрация различий между существующими вероисповеданиями, их представлениями и обрядами, а также идея единства всех религий.

— Предназначенное для соединения с природой и космосом, это абстрактное выражение духовного и сакрального места, универсально разработанного для всех типов людей. Не иерархически и привлекательно, в отличие от более традиционной сакральной архитектуры, — отзывается архитектор Эйвор Вик.

Проект Extra Shrine разработан с учетом требований к устойчивой архитектуре. Духовный центр выполнен из экологически чистых материалов, таких как бетон и стекло. Авторы проектной концепции — студенты гр. СДАб-17 В. Запьянцева, П. Дроздова, П. Часовитина, Т. Шишлянникова, Н. Котельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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