«Протоколы составим на каждого»: на Таганае усилили борьбу с нелегальными туристами

7 Июль 2020 2020-07-07T07:06:07+03:00

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В национальном парке «Таганай» все чаще стали ловить туристов, отдыхающих без разрешения. Поэтому на прошлой неделе здесь усилили патрули. Особенно проверяли поляну возле Откликного гребня, где длительные стоянки запрещены, но посетители игнорируют правила.

— Трава вытаптывается, деревья безжалостно вырубаются, после себя эти горе-туристы оставляют горы мусора, — рассказал начальник службы охраны национального парка «Таганай» Павел Юмин. — Но самой большой опасностью являются костры — здесь, у Откликного, нет воды. И случись пожар из-за непотушенного костра или брошенного окурка — это будет катастрофой.

За минувшие выходные инспекторы составили 11 протоколов. Часть — за пребывание в нацпарке без разрешения и заезд на территорию на мотоциклах.

Возле Откликного гребня инспекторы обнаружили три палаточные стоянки с кострами. Каждому нарушителю выписали штраф от 3 до 4 тысяч рублей. В нацпарке предупреждают: если раньше протокол составлялся только на старшего группы, сейчас ответственность будет коллективной. А также напоминают — всего в трех километрах от Откликного гребня есть туристический приют «Гремучий ключ». Он оборудован кострищами и местами для палаток, есть родник и баня.

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ИСТОЧНИК KP.RU