В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК

7 Июль 2020 2020-07-07T09:15:19+03:00

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В Челябинской области изменили порядок оформления субсидий ЖКХ. При оценке доходов семьи теперь берется новый период.

Раньше семья, оформляющая субсидию, должны была раскрыть доходы за последние полгода. А теперь: отнять год и взять первые 6 месяцев из этого периода. Например, если гражданин обратился за субсидией 30 июня 2020 года, то доход считают с 1 июня 2019 года по 30 ноября 2019 года.

Второе новшество: если заявитель (или член его семьи) признан безработным, то при расчете дохода семьи исключаются его доходы (или доходы члена семьи) от предыдущей трудовой деятельности. Это изменение направлено на поддержку граждан, оставшихся без работы в сложный для России период пандемии, и будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Также сокращен перечень документов, необходимых для получения субсидий. Больше не нужно предъявлять:

— документ о правах на жилое помещение;

— документы о правах на льготы и меры социальной поддержки, а также компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

— документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи.

Все это органы соцзащиты узнают в рамках межведомственного взаимодействия.

— Оба изменения касаются граждан, которые обращаются за субсидией после 15 мая 2020 года, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе министерства социального развития Челябинской области.

Сейчас на Южном Урале субсидию получают более 130 тысяч семей. Средний размер поддержки — 2,2 тыс. рублей.

Подавать заявление на субсидию можно в МФЦ и на портале госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU