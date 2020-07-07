Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку поделена на две волны, в первой из которых «отстрелялись» 8418 южноуральских выпускников. Как сообщили в Министерстве образования Челябинской области, экзамен прошел в штатном режиме, но одного школьника пришлось удалить из аудитории.
— В Челябинске было одно удаление — участник пронес на экзамен шпаргалку, — рассказала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. — Результаты экзамена аннулированы, в этом году он больше не сможет сдать ЕГЭ по русскому языку. Еще раз напоминаю, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи. Не стоит рисковать своим будущим.
В день сдачи ЕГЭ были задействованы 85 пунктов проведения экзамена и еще семь — на дому. О своих результатах школьники узнают не позже 20 июля. Вторая волна ЕГЭ по русскому языку проходит сегодня.
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ИСТОЧНИК KP.RU