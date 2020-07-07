2020-07-07T13:11:06+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик

Водитель автомобиля оказался неуступчивым
Сергей СОТНИКОВ
Поделиться:
Уйти от столкновения мотоциклисту не удалось Фото: Управление ГИБДД по ЧелябинскуУйти от столкновения мотоциклисту не удалось Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
Изменить размер текста:

Авария произошла сегодня в 10:30 на пересечении Свердловского тракта и улицы Автодорожная. По данным Управления ГИБДД по Челябинску, 32-летний водитель автомобиля «Газель» перестраивался на другой ряд и не уступил дорогу едущему позади мотоциклисту. За рулем мотоцикла Triumph Rocket находился 30-летний мужчина, он не успел увернуться от аварии и врезался в грузовик.

— В результате происшествия водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка получили телесные травмы, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинску. — Оба пострадавших находились в мотошлемах.

Топливо мотоцикла вылилось наружу Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

Топливо мотоцикла вылилось наружу Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

Авария произошла на выезде из города Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

Авария произошла на выезде из города Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник
Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик
Приемный покой ОКБ-3 переоборудуют под «ковидные» требования
Райффайзенбанк размещает первый выпуск инвестиционных облигаций
Во время пандемии коронавируса уменьшилось количество разводов в Челябинской области
ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области
Больницы Южного Урала украсят картинами
В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой
Челябинская «трешка» вернется к скорой помощи
Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал
Коек меньше, а исцеленных — больше
В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге
Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик
Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»
Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК
На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение
«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов