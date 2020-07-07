Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик
Авария произошла сегодня в 10:30 на пересечении Свердловского тракта и улицы Автодорожная. По данным Управления ГИБДД по Челябинску, 32-летний водитель автомобиля «Газель» перестраивался на другой ряд и не уступил дорогу едущему позади мотоциклисту. За рулем мотоцикла Triumph Rocket находился 30-летний мужчина, он не успел увернуться от аварии и врезался в грузовик.
— В результате происшествия водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка получили телесные травмы, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинску. — Оба пострадавших находились в мотошлемах.
Топливо мотоцикла вылилось наружу Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
Авария произошла на выезде из города Фото: Управление ГИБДД по Челябинску
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ИСТОЧНИК KP.RU