Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик

7 Июль 2020 2020-07-07T13:11:06+03:00

Уйти от столкновения мотоциклисту не удалось Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

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Авария произошла сегодня в 10:30 на пересечении Свердловского тракта и улицы Автодорожная. По данным Управления ГИБДД по Челябинску, 32-летний водитель автомобиля «Газель» перестраивался на другой ряд и не уступил дорогу едущему позади мотоциклисту. За рулем мотоцикла Triumph Rocket находился 30-летний мужчина, он не успел увернуться от аварии и врезался в грузовик.

— В результате происшествия водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка получили телесные травмы, — сообщает Управление ГИБДД по Челябинску. — Оба пострадавших находились в мотошлемах.

Топливо мотоцикла вылилось наружу Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

Авария произошла на выезде из города Фото: Управление ГИБДД по Челябинску

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ИСТОЧНИК KP.RU