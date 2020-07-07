2020-07-07T15:46:53+03:00
Общество

В Челябинской области вандалы испортили арт-объект, созданный в благодарность врачам

Полиция уже занялась поиском нарушителей
Рустам ЯХИН
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Вандалы портили арт-объект под покровом ночи, чтобы их никто не увидел. Фото: ЧП Миасс / vk.comВандалы портили арт-объект под покровом ночи, чтобы их никто не увидел. Фото: ЧП Миасс / vk.com
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Инцидент произошел в Миассе ночью 7 июля. Неизвестные проникли на территорию городской больницы №2 и нанесли краской оскорбительную надпись на арт-объекте, который установили в благодарность врачам за работу в условиях пандемии коронавируса.

— Материал зарегистрирован. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщила пресс-секретарь УМВД Миасса Ольга Суханова.

Напомним, арт-объект в виде кованой медицинской маски разместили на территории городской больницы 2 июля. Проектом занимались южноуральские мастера художественной ковки. И теперь правоохранители ищут виновных в акте вандализма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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