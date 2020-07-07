2020-07-07T21:14:48+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 8 июля 2020: невыносимо жарко, но еще не пик

Какой будет погода в Челябинске 8 июля 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В жару и смог челябинцам не хватает свежего воздуха.В жару и смог челябинцам не хватает свежего воздуха.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По данным Челябинского гидрометцентра, к пятницу в областном центре воздух прогреется до +35 градусов. А до этого в городе будет немногим меньше. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в среду, 8 июля.

В ночь на среду в Челябинске +18 и преимущественно без осадков. Днем уже +33 и преимущественно без осадков. Жаркое солнце должно немного просушить воздух. Именно из-за влажности, установившейся после вечернего ливня, сейчас в Челябинске трудно дышать.

До субботы синоптики пока не видят дождей на своих прогностических картах. Ветер в городе ненавязчивый и до семи часов вечера четверга, 9 июля, в областном центре объявлен режим «черного неба». То же самое в Коркино, Златоусте, Аше и в Сатке.

Такой будет погода в Челябинске 8 июля 2020 года и в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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