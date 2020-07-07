2020-07-07T22:49:51+03:00
Общество

В Челябинской области на территории металлургического завода произошел взрыв

На место выезжали 6 машин МЧС
Рустам ЯХИН
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Инцидент произошел в Златоусте 7 июля на территории металлургического завода. Очевидцы рассказывают, что они услышали хлопки, похожие на взрывы. Затем произошло задымление одного из объектов предприятия.

По предварительным данным, возник взрыв трансформатора. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Погибших и пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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