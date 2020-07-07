В Челябинской области на территории металлургического завода произошел взрыв

7 Июль 2020 2020-07-07T22:49:51+03:00

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Инцидент произошел в Златоусте 7 июля на территории металлургического завода. Очевидцы рассказывают, что они услышали хлопки, похожие на взрывы. Затем произошло задымление одного из объектов предприятия.

По предварительным данным, возник взрыв трансформатора. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили возгорание. Погибших и пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU