В Челябинской области сотрудницу Ростехнадзора подозревают во взяточничестве
По данным Следственных органов СК РФ по Челябинской области, в отношении сотрудницы Ростехнадзора возбуждено уголовное дело.
— По версии следствия, в 2019 году в Троицке подозреваемая получила взятку в сумме более 17 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Взамен она выполнила ряд незаконных действий в интересах организации, — рассказал Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.
Сейчас следствие занимается сбором доказательств. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой и предъявлении обвинений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
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ИСТОЧНИК KP.RU