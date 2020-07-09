У поселка Федоровка под Челябинском ограничат движение
У поселка Федоровка под Челябинском оборудуют надземный пешеходный переход. Конструкцию будут собирать из модулей прямо на месте. Из-за этого вводятся временные ограничения.
— На момент монтажа пролетного строения движение будет полностью перекрыто в ночь с 10 на 11 июля с полуночи до 00.40, — рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Водителей просят планировать свои поездки и маршрут заранее.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 8 (351) 266-65-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU