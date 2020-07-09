За сутки в Челябинской области утонули два человека

9 Июль 2020 2020-07-09T11:09:48+03:00

Оба купились там, где нельзя

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Аномальная жара гонит южноуральцев на берега водоемов. Накануне в среду, 8 июля, в Челябинской области утонули два человека. Оба купились там, где нельзя, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.

Около одиннадцати часов утра на карьере в миасском поселке Строительный утонул 22-летний парень. Тело нашли в четырех метрах от берега на трехметровой глубине.

А в шестом часу вечера в Кыштыме на городском пруду, в районе сада «Мичуринец» погиб 40-летний мужчина. Спасатели на лодке при помощи «кошек» обнаружили утонувшего в 10-ти метрах от берега. Кстати, тут же недавно боец Росгвардии спасла от гибели восьмилетнего мальчика.

В Челябинской области официально стартовал купальный сезон. МЧС просит горожан быть острожными:

— купаться там, где дежурят спасатели;

— не оставлять без присмотра детей;

— не заходить в воду пьяным;

— беречься от солнца (сейчас легко обгореть и получить тепловой удар).

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ИСТОЧНИК KP.RU