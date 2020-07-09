За сутки в Челябинской области утонули два человека
Аномальная жара гонит южноуральцев на берега водоемов. Накануне в среду, 8 июля, в Челябинской области утонули два человека. Оба купились там, где нельзя, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.
Около одиннадцати часов утра на карьере в миасском поселке Строительный утонул 22-летний парень. Тело нашли в четырех метрах от берега на трехметровой глубине.
А в шестом часу вечера в Кыштыме на городском пруду, в районе сада «Мичуринец» погиб 40-летний мужчина. Спасатели на лодке при помощи «кошек» обнаружили утонувшего в 10-ти метрах от берега. Кстати, тут же недавно боец Росгвардии спасла от гибели восьмилетнего мальчика.
В Челябинской области официально стартовал купальный сезон. МЧС просит горожан быть острожными:
— купаться там, где дежурят спасатели;
— не оставлять без присмотра детей;
— не заходить в воду пьяным;
— беречься от солнца (сейчас легко обгореть и получить тепловой удар).
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ИСТОЧНИК KP.RU