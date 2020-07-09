Новый мост на Волге построят из металла ЧМК

9 Июль 2020 2020-07-09T10:59:28+03:00

Новый маршрут позволит на 300 километров сократить дорогу по сравнению с альтернативными направлениями

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 650 тонн металлопроката на строительство моста через Волгу рядом с Тольятти.

Строительство моста в районе населенного пункта Климовка является крайне важным инфраструктурным объектом для Самарской области. Мост станет частью будущего транспортного коридора «Европа — Западный Китай». В строительстве использованы арматура и стальной лист производства ЧМК. Поставила продукцию комбината металлоторговаякомпания Группы «Мечел» — ООО «Мечел-Сервис».

Перспективный маршрут позволит на 300 километров сократить дорогу по сравнению с альтернативными направлениями. Кроме того, поток транспорта будет перенаправлен в обход города Тольятти. Появление моста позволит в значительной мере снизить транспортную нагрузку на участок федеральной трассы М-5, который проходит через плотину Волжской ГЭС.Строительство моста и обхода Тольятти будет вестись около трех лет. Сдача объекта в эксплуатацию планируется на 2024 год.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU