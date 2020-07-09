2020-07-09T21:24:08+03:00
Общество

Челябинская область подала заявку на проведение международных соревнований по скейтбордингу

Соревнования намечены на следующий год
Рустам ЯХИН
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Если заявку на проведение мероприятий одобрят, то в городе построят огромный скейт-паркЕсли заявку на проведение мероприятий одобрят, то в городе построят огромный скейт-паркФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Челябинске может пройти этап Мировой серии по скейтбордингу в следующем году. Сейчас ведутся переговоры об проведении части мероприятия в Казани. Второй же этап может пройти в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

— Еще один этап Мировой серии по скейтбордингу может пройти в Челябинске. Губернатор Челябинской области уже направил в Министерство спорта РФ заявку на проведение одного из этапов в следующем году, — сообщил Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга также подтвердил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже направил в Министерство спорта РФ заявку на проведение одного из этапов в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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