Челябинская область подала заявку на проведение международных соревнований по скейтбордингу
В Челябинске может пройти этап Мировой серии по скейтбордингу в следующем году. Сейчас ведутся переговоры об проведении части мероприятия в Казани. Второй же этап может пройти в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
— Еще один этап Мировой серии по скейтбордингу может пройти в Челябинске. Губернатор Челябинской области уже направил в Министерство спорта РФ заявку на проведение одного из этапов в следующем году, — сообщил Вдовин.
Глава Федерации скейтбординга также подтвердил, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже направил в Министерство спорта РФ заявку на проведение одного из этапов в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU