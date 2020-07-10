Погода в Челябинске на 10 июля 2020: жара достигнет своего пика

10 Июль 2020 2020-07-10T07:49:20+03:00

Старайтесь в эти дни прятаться от открытого солнца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет погода в Челябинске 10 июля 2020 года

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Впереди у челябинцев два самых жарких дня этого лета. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 10 июля 2020 года.

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По данным Челябинского гидрометцентра, в пятницу, 10 июля, столбик термометра достигнет самой высокой отметки: +36 градусов. Напомним, это в тени. На солнце в городе будет еще жарче.

Синоптики обещают, что этот день будет малооблачным и без осадков. Ветер довольно слабый, и в связи с этим до семи часов вечера в нескольких городах Челябинской области, в том числе в областном центре, объявлен режим «черного неба». НМУ также установились в Коркино, Златоуст, Сатке, Аше.

Такой же жаркой будет суббота, 11 июля. Однако в первый выходной день синоптики обещают нам переменную облачность, небольшой дождик, что отчасти должно спасти положение.

МЧС просит горожане соблюдать меры безопасности, чтобы не получить солнечный или тепловой удар. Старайтесь не выходить из дома в самое пекло, по возможности принимайте различные водные процедуры (купайтесь в водоемах, принимайте прохладный душ, делайте компрессы из прохладных влажных полотенец) и пейте больше простой чистой воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU